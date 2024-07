2. Tennis-Bundesliga Blau-Weiss Neuss landet im Topspiel sensationellen Sieg

Bereits nach den Einzeln lagen die ganz und gar nicht in Bestbesetzung angetretenen Gäste mit 4:2 vorne. Auch ein Verdienst von Mentalitätsmonstern wie Geoffrey Blancaneaux, der noch am Abend zuvor im Viertelfinale des Challengers-Turniers im schweizerischen Zug gestanden hatte, und des erst 21-jährigen Elmer Møller, der im Debüt für Blau-Weiss den Spanier Alejandro Moro Canas im Match-Tiebreak niederkämpfte. „Aber ich will gar keinen Spieler hervorheben“, sagte Zay stolz. „Alle haben mit Herz, Mut und Spaß gespielt.“