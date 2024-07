2. Tennis-Bundesliga Nord Blau-Weiss steht ungeschlagen auf Platz eins der Tabelle

Die drei anderen Einzel gewannen die Hausherren indes klar: Giovanni Fonio hielt Patrick Kaukovalta, der im September 2023 mit Finnland gegen die USA ins Davis-Cup-Finale der besten acht Nationen eingezogen war, mit 6:2 und 6:4 in Schach. Geoffrey Blancaneaux, am Freitag in Berlin noch von akuten Rückenschmerzen geplagt, fertigte Noel Larwig wie erwartet mit 6:0 und 6:1 ab. Und im rein französischen Duell hatte Titouan Droguet beim 6:0 und 6:1 keine Mühe mit dem allerdings angeschlagenen Jürgen Briand. „Aber er hätte auch so gewonnen“, versicherte Savvidis, der große Stücke auf den 141. der Weltrangliste hält. „Der geht unter die Top 50. Die dazu nötige Attitüde hat er.“