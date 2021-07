Tennis : Blau-Weiß plant mit Vanni und Lestienne

Der in dieser Saison für BW Neuss spielende Italiener Luca Vanni lief in der Bundesliga auch schon für Gladbach und Krefeld auf. Foto: samla.de

Neuss Im Heimspiel gegen den Gladbacher HTC muss der Tennis-Bundesligist auf den starken Niederländer Botic van de Zandschulp verzichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Während sich ganz Deutschland am Donnerstag mit den von Tief Bernd angerichteten Wasserschäden beschäftigte, wartete Teamchef Marius Zay am Düsseldorfer Flughafen auf die Ankunft von Javier Barranco Cosano. Der Spanier soll am Freitag ab 13 Uhr in der Saisonpremiere des Tennis-Bundesligisten TC BW Neuss an der Jahnstraße gegen den mit zwei Siegen gestarteten Badwerk Gladbacher HTC zum Schläger greifen. Auch der Italiener Luca Vanni ist wie schon in Mannheim und München dabei.

Passen muss in diesem Duell wie wohl auch am Sonntag beim HTC BW Krefeld Botic van de Zandschulp. Denn der vielleicht wichtigste Spieler im Team steht beim ATP Challenger-Turnier im heimischen Amersfoort nach dem Zweisatzsieg (6:3, 7:5) über den in der Bundesliga für den Rochusclub Düsseldorf und den TC Bredeney Essen tätigen Mats Moraing im Viertelfinale und trifft dort am Freitag auf seinen Landsmann Jesper de Jong. Weil Zay davon ausgeht, dass für den 25 Jahre alten Niederländer sogar noch mehr geht, plant er an diesem Wochenende nicht mit ihm. Zur Verfügung steht indes Dmitriy Popko. Der Kasache hat sich nämlich am Donnerstag beim ATP Challenger-Turnier im italienischen Todi mit 6:3, 1:6 und 2:6 gegen den Brasilianer Matheus Pucinelli de Almeida im Achtelfinale verabschiedet und ist damit frei. Gleiches gilt für Constant Lestienne, der zuletzt in Wimbledon vergeblich versucht hatte, ins Hauptfeld vorzudringen. Beide sollen nach Neuss kommen. „Wir checken gerade die Flugverbindungen“, bestätigte Zay am Donnerstag. Der 38-Jährige bringt das mit der Corona-Krise verbundene Dilemma auf den Punkt: „Eine Mannschaft zusammenzustellen, war nie easy, ist aber in diesem Jahr für alle noch schwieriger geworden.“

So könnte Blau-Weiß am Sonntag (ab 11 Uhr) in Krefeld auf ein B-Team treffen. Denn wie schon beim 1:5 gegen den Gladbacher HTC plagt sich der HTC mit argen Personalproblemen herum. Selbst Teamchef Hajo Ploenes weiß noch nicht, wer an der Hüttenallee für seine Truppe aufschlagen kann. Am Freitag im Match beim TC Großhesselohe soll der Italiener Andrea Collarini, eigentlich erst die Nummer neun des Teams, das Spitzeneinzel bestreiten. An Position drei gibt der Norweger Viktor Durasovic sein Bundesliga-Debüt für Krefeld. Der 24-Jährige belegt derzeit nur Rang 335 der Weltrangliste.