2. Tennis-Bundesliga Blau-Weiß gewinnt auch sein zweites Saisonspiel

Nach den ersten drei Einzeln sah es dabei noch ausgesprochen gut für die Blau-Weißen aus: Clement Tabur bezwang den ehemaligen Neusser Dmitriy Popko ebenso im Match-Tie-Break wie Geoffrey Blancaneau seinen Kontrahenten Svyatoslav Gulin. Und da auch Giovanni Oradini im in Ligaspielen im Schnelldurchgang absolvierten Entscheidungssatz gegen Oleksii Krutykh mit 12:10 die Oberhand behielt, lagen die Gäste komfortabel mit 3:0 vorne. Die schöne Vorlage wusste die zweite Schicht indes nicht zu nutzen. Dass an Position 1 Titouan Droguet wie schon vor einer Woche im Viertelfinale des Challenger-Turniers von Triest dem in der Liga besonders starken Spanier Oriol Roca-Batallia glatt in zwei Sätzen unterlag, kam jetzt nicht wirklich überraschend. Doch die Pleite von Javier Barranco Cosano gegen den in der ATP-Weltrangliste aktuell satte 259 Plätze schlechter platzierten Timo Stodder war nicht unbedingt eingepreist. Auch Giovanni Fonio weist im internationalen Tableau gegenüber dem Deutschen-Letten Robert Strombachs ein Plus von 136 Rängen auf, musste aber trotzdem in den Match-Tie-Break. Den gewann er immerhin mit 10:7, so dass der Erstliga-Absteiger mit einer 4:2-Führung in die Doppel ging.