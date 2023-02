Tennis Top-Talent spielt für den TC BW Neuss in der Ersten Bundesliga

Aber weil dem 40-Jährigen als Trainer der von ihm und Thomson geführten Tennisschule „Tennis Ewige Liebe“ in Neuss der Nachwuchs besonders am Herzen liegt, richtet er den Fokus fürs Erste vor allem auf das jüngste Teammitglied: Patrick Michalski ist gerade mal 15, soll im Sommer indes schon ausgiebig Erstliga-Luft schnuppern. „Die Erfahrungen, die er im Training mit auch international gestandenen Profis machen kann, sind für ihn ungemein wertvoll“, sagt Zay. Eine zusätzliche Förderung, die sich der im vergangenen Jahr vom Kahlenberger HTC an die Jahnstraße gewechselte Mülheimer durch starke Auftritte im Jugendbereich redlich verdient hat. Gerade erst verteidigte er bei den vom Tennis-Verband Niederrhein (TVN) in Essen ausgetragenen Hallen-Meisterschaften den Titel in der Altersklasse M16. In einem engen Finale bezwang er als topgesetzter Spieler Nick Lemke vom HTC Uhlenhorst Mülheim mit 6:4, 3:6 und 6:4. Die packende Begegnung drehte sich über die drei Durchgänge hin und her und fast wäre der spätere Sieger trotz hoher Führung in Satz drei von Lemke noch einmal abgefangen worden. Im Halbfinale hatte sich Michalski gegen den Düsseldorfer Kilian Verstynen locker mit 6:1 und 6:3 durchgesetzt.