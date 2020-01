Tennis : Nachwuchs des TC BW Neuss mit starkem Auftritt

Neuss Calvin Gnjidic (M12) gewinnt Turnier um den Lieske-Cup.

(sit) Gerade zurück von einem dreimonatigen Camp in Florida gewann der zwölfjährige Calvin Gnjidic (TC BW Neuss) beim Turnier um den Lieske-Cup in Waltrop gegen den Bochumer Matwej Kuzmitski das Finale der Altersklasse M12 mit 6:3 und 6:1. Sein Vereinskollege Ben Steinhöfel (12) erreichte in der AK M14 überraschend das Viertelfinale, wo er dem späteren Sieger Julius Haus (GW Bochum) mit 1:6, 2:6 unterlag. Beim Playsight-Cup in Koblenz verlor der Neusser Louis Pacser (13) in der AK M14 erst im Finale gegen Andreas Seidel (Köln) mit 6:1, 4:6 und 8:10.