Tennis : Am Mittwoch beginnt in Neuss Zwischenrunde

Neuss Die Endrunde der Tannenhof Resort Men’s Series mit den Platzierungsspielen steht am Samstag auf dem Programm.

(sit) Mit der Partie der Bonusrunde zwischen Jeremy Jahn und Max Wiskandt beginnt am Mittwoch (10 Uhr) auf der Tennisanlage des TC BW Neuss die Zwischenrunde der Tannenhof Resort German Men’s Series. Nicht vor 14 Uhr trifft der in Neuss an eins gesetzte Yannick Hanfmann auf Christoph Negritu. Auch an den beiden darauffolgenden Turniertagen geht es in Neuss jeweils um 10 Uhr los. An jedem Tag stehen in Bonus- und Zwischenrunde insgesamt vier Partien auf den Programm. Die Platzierungsspiele finden am Samstag ab 10 Uhr statt. Danach sind die Endspiele der Hauptrunde um Rang drei (nicht vor 14 Uhr) und den Turniersieg (im Anschluss) an der Reihe. Karten für maximal 100 Zuschauer pro Tag gibt es nach Online-Registrierung nur über bwneuss.de.