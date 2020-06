Tennis : Turnier des Glehner TC geht in die fünfte Runde

Glehn Spezielles Hygienekonzept sorgt für Sicherheit.

(sit) Bereits zum fünften Mal richtet der Glehner TC am Wochenende (27./28. Juni) auf der schmucken Tennisanlage an der Johannes-Büchner-Straße in Glehn sein Leistungsklassenturnier aus. Im Angebot sind dabei Spiele in den Altersklassen Damen offen, Damen 30, Damen 40, Damen 50, Damen 60, Herren offen, Herren 30, Herren 40, Herren 50 sowie Damen/Damen 30 plus und Herren/Herren 30 plus Rookie (mit wenig Spielerfahrung). Jeder Teilnehmer bestreitet zwei Partien. Christian Engelberg und sein Team von der LK-Jagd haben ein spezielles Hygienekonzept entwickelt, so dass alle Vorgaben der Coronaschutzverordnung eingehalten werden können.