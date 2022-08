Inklusionstennisturnier : Wenn Lebenslust auf Lebenshunger trifft

Neuss Mit seiner zehnten Auflage feiert das Inklusionsturnier des TC Grün-Weiß Neuss auf der Ludwig-Wolker-Anlage ein an Atmosphäre überreiches Jubiläum.

Geht’s noch?! Wochenlang Hitze in rekordverdächtigem Ausmaß und strahlendblauer Himmel, aus dem eine halbe Ewigkeit kaum ein Tropfen Wasser kommt – und ausgerechnet in der Nacht sowie am Morgen vor dem vom TC Grün-Weiß Neuss zum zehnten Mal veranstalteten Inklusionsturnier regnet es in Strömen. Die unangenehme Folge: Aufgeweichte Plätze und Wasserpfützen auf der Tennisanlage am Jean-Pullen-Weg und damit jede Menge zusätzliche Arbeit für das Orga-Team um den Inklusionsbeauftragten Achim Schell.