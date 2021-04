Tennis : Endspielsieg für Alexander Erler

Büderich Tennisturnier im Sport- & Tennis Resort Meerbusch meldet keinen Coronavirus-Fall. Veranstalter Marc Raffel nimmt sich die Politik zur Brust.

Denn der Franzose Arthur Cazaux, 2020 bei den Australian Open Juniors erst im Finale seinem Landsmann Harold Mayot mit 4:6 und 1:6 unterlegen, verlangte dem 23 Jahre alten Österreicher alles ab – die beiden fielen nach Erlers 6:2-, 4:6- und 7:5-Erfolg völlig ausgepumpt auf ihre Spielerbänke. „Es war ein irres Match auf ATP-Tour-Niveau“, stellte Raffel im Anschluss gewohnt euphorisch fest. „Kleinigkeiten haben das Finale entschieden“, resümierte Cazaux und und kündigte an: „Ich werde alles noch heute mit meinem Coach analysieren.“ Der 18-Jährige zähle, „spätestens seit Meerbusch“, zur neuen Tennis-Generation in Frankreich, findet Raffel. Natürlich freute er sich auch mit Erler, der nun mit viel Rückenwind in die ATP Challenger tour & ATP tour geht. Der überglückliche Champion klopft mit dem Turniersieg bei den „Just Pools Kirschbaum International“ an die Top 350 der ATP-Weltrangliste. Ein Erfolg mit Ansage, gehört der aufstrebende „Ösi“ in Wien doch gemeinsam mit Dominic Thiem, Gewinner der US Open 2020, zur Trainingsgruppe von Wolfgang Thiem. Für Raffel steht indes außer Frage, dass in Zukunft auch von Cazaux noch einiges zu hören sein werde. „Er hat wahrlich viel Talent und wird seinen Weg gehen.“