2. Tennis-Bundesliga TC Blau-Weiss Neuss vertraut auf seine Qualität

Auf der langen Autofahrt von Neuss nach Berlin, wo am Freitag ab 13 Uhr Teil 1 des in der 2. Tennis-Bundesliga Nord für das Wochenende angesetzten Doppelspieltages über die Courts geht, nahm sich Teamchef Marius Zay im Wagen mit seinem gleichberechtigten Partner Clinton Thomson die Zeit, seine Sicht auf den mühsamen 5:4-Erfolg des stark am Aufstieg interessierten TC BW Neuss zum Saisonauftakt über den Neuling TC SSC Berlin kundzutun: Wer den Deutschen Rekordmeister auf einem Spaziergang zurück in die Eliteklasse wähne, sei auf dem Holzweg, „denn diese Liga ist stark, daher sollte man sich davor hüten, irgendeine Mannschaft zu unterschätzen. Am Ende des Tages wir es vielleicht Spiele geben, die wir deutlich gewinnen, aber eben auch enge Spiele wie das am Sonntag.“