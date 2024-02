Tennis Den ersten Titel hat Blau-Weiß schon unter Dach und Fach

Derweil darf sich Patrick Michalski berechtigte Hoffnungen machen, in der für den Rekordmeister am 14. Juli mit dem Heimspiel gegen den TC SCC Berlin beginnenden Zweitliga-Saison tatsächlich auf Einsätze zu kommen. Dass nach dem Abstieg aus dem Oberhaus nicht mehr nur vier, sondern sechs Einzel und anstatt zwei drei Doppel zu bestreiten sind, kommt gerade jüngeren Spielern zugute. „Da ergibt sich an dem ein oder anderen Spieltag bestimmt die Chance, wo er hinten punktemäßig was mitnehmen kann“, stellt Zay in seiner Funktion als Teamchef in Aussicht. „Er hat sich super entwickelt.“