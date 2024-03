Tennis Kirschbaum International in Meerbusch feiern Jubiläum

Büderich · 20 Jahre ITF Weltranglisten-Tennis im Rhein Kreis Neuss. Zunächst in Kaarst, seit einigen Jahren in Büderich sind immer wieder internationale und nationale Topspieler am Start.

22.03.2024 , 04:50 Uhr

Das TeReMeer Sport- und Tennis Ressort Meerbusch am Hülsenbuschweg in Büderich bleibt die Heimat der Kirschbaum International. Foto: TeReMeer

Vom 21. bis 28. April steigt die Jubiläumsausgabe der Kirschbaum International. „Und das Meerbuscher TeReMeer ist und bleibt Ausrichter“, stellt Veranstalter und Betreiber Marc Raffel klar. Festzuhalten, dass das Turnier seine Heimat weiterhin im Sport- und Tennis-Ressort Meerbusch am Hülsenbuschweg in Büderich hat, ist ihm wichtig: „Entgegen vieler Gerüchte bleibt das TeReMeer nicht nur Ausrichter der Kirschbaum International, sondern bleibt auch mit seinem gewohnten Tennis- u. Sportangebot – Padel, Squash und Fitness – bestehen. Der Tennissport, Vereine und Tennistrainer benötigen ganzjährig, vor allem im Winter Sportanlagen, wie das TeReMeer.“ Endspielsieg für Alexander Erler Tennis Endspielsieg für Alexander Erler In den vergangenen 20 Jahren hatten beim zunächst in Kaarst ausgetragen ITF-Weltranglistenturnier internationale Topspieler wie Milos Raonic (Kanada), Miloslav Mecir (Slowakei), Nikoloz Basilashvilli (Georgien), Matwe Middelkoop, Botic van de Zandschulp und Igor Sijsling (alle Niederlande) aufgeschlagen. Dazu sorgten auch immer wieder deutsche Profis wie Julian Reister, Philipp Petzschner, Oscar Otte, Daniel Altmaier und Elmar Ejupovic für Furore, Mats Moraing holte 2016 sogar den Titel. Als Service für alle Aktiven und Vereinen in der Region „verlangern wir bis zum Halbfinale kein Eintrittsgeld“, sagt Raffel. Am Halbfinal-Samstag und am Final-Sonntag kostet ein Ticket 10 Euro. Gespielt wird eine 64er-Qualifikation, ein 32er-Einzel- und 16er-Doppelhauptfeld wochentags ab 12 und am Finalwochenende ab 13 Uhr.

(-sit)