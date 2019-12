Tennis : BW Neuss startet mit einem Lokalduell

Tennis 2. Bundesliga Blau Weiss Neuss - Bremer TC. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Der TC Blau-Weiss Neuss ist zurück in der Tennis-Bundesliga – und startet mit einem Lokalduell in die neue Saison. Die beginnt am Sonntag, 5. Juli 2020, mit dem Gastspiel des Gladbacher THC an der Jahnstraße.

