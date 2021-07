Tennis : Wenn Teamgeist schnöden Mammon schlägt

Neuss Nach fünf Spieltagen steht Tennis-Bundesligist TC BW Neuss mit ausgeglichener Bilanz auf Rang fünf. Doch trotz der in Krefeld kampflos ins Netz gegangenen Punkte hat das wenig mit Glück, sondern ganz viel mit harter Arbeit zu tun.

Möglich macht das ein gewaltiges und intensiv gepflegtes Netzwerk. „Sie kennen selber viele Profis und deren Freunde, nicht selten Spieler, die bei uns unter Vertrag stehen oder gestanden haben“, fährt der Vorsitzende fort. Zu wissen, wie das international tätige Personal tickt, ist für die mit kleinerem Budget operierenden Vereine wie Blau-Weiß Neuss besonders wichtig. „Denn wir haben keine Ersatzspieler. Sagt uns einer der Jungs am Spieltag plötzlich ab, stellt uns das vor riesige Problem“, sagt Savvidis. Die Kunst sei darum, Spieler zu finden, für die die Freude, in einem Team erfolgreich Tennis zu spielen, vielleicht sogar mehr zähle als ein paar Euro mehr im Portemonnaie. „Denn genau das ist es ja, was uns als Verein antreibt. Ich mache die Arbeit doch viel lieber für einen Spieler, von dem ich weiß, dass er genauso denkt.“

Darüber hinaus haben die beiden in der sportlichen Verantwortung stehenden Freunde an der Jahnstraße eine familiäre Atmosphäre geschaffen, in der sich die aus dem Koffer lebenden Profis zu Hause fühlen können. So gefiel es dem im norditalienischen Busto Arsizio geborenen Roberto Marcora am Rhein so gut, dass er am Sonntag beim glatten Zweisatzsieg über den in der ATP-Weltrangliste deutlich besser platzierte Franzosen Antoine Hoang „mein bestes Spiel seit anderthalb Jahren“ ablieferte. „Es tat richtig gut, einen Trainer auf der Bank zu haben und eine Mannschaft, die dich unterstützt.“ Genau dieses gute Gefühl, diesen Spirit „nehmen die Jungs dann mit auf die Turniere“, sagt Thomson. Als wahrer Entertainer entpuppte sich der Franzose Constant Lestienne beim Mannschaftsabend vor dem Match gegen Aachen. Thomson schmunzelnd: „Seine Kartentricks sind echt professionell.“