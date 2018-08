Tennis-Bundesliga Blau-Weiss Neuss

Neuss Schlimmer als die Niederlage gegen Reutlingen trifft den Tennis-Bundesligist der drohende Ausfall von Spitzenspieler Attila Balasz.

Das Problem: Der Ungar hat für das in dieser Woche laufende Challenger-Turnier in Pullach bei München gemeldet. Tritt er bei den Isar Open wegen Verletzung nicht an, ist er automatisch für das nächste Wochenende gesperrt, an dem die letzten beiden Bundesliga-Spiele am Samstag und Sonntag im Doppelpack ausgetragen werden. „Jetzt wird es für uns ganz schwer. Ich weiß im Moment überhaupt noch nicht, wen wir in den letzten Spielen einsetzen können,“ sagt der Neusser Teamchef Marius Zay mit Blick auf die Partien beim Noch-Meister TC Blau-Weiss Halle am Samstag und dem Heimspiel gegen Blau-Weiss Krefeld am Sonntag.