Tischtennis Oberließen schafft es bis ins Finale

Dort fand das Turnier zum ersten Mal statt, weil die angestammte Turnhalle an der Johannes-Büchner-Straße derzeit für die Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehen ist. Vielleicht lag es auch an dem deutlich größeren, neuen Domizil, dass so viele turnierhungrige Spielerinnen und Spieler aus ganz NRW dabei waren. Bemerkenswert waren auch die 64 Starter in der leistungsmäßig stärksten Kategorie, der „Herren-A-Klasse“. Sechs Spieler, die auf der Warteliste standen konnten hier nicht mehr teilnehmen. Auch qualitativ war diese Turnierklasse sehr gut besetzt. In Jakob Eberhardt vom TV Refrath (2099), Bernd Ahrens (Arminia Ochtrup, 2089), Marco Stefanidis (SV Windhagen, 2081), Yannic Lennertz (SuS Borussia Brand, 2068), Thomas Herr (TTG Sankt. Augustin, 2017) und Ken Julian Oberließen (TTC BW Grevenbroich, 2007) hatten gleich sechs Akteure gemeldet, die über 2000 Leistungspunkte aufweisen und damit zu den Topspielern in NRW gehören. Umso stärker ist die Leistung des Grevenbroicher NRW-Liga-Spielers Oberließen einzuschätzen, der sich in diesem starken Feld bis in das Finale vorspielte. In diesem musste er sich dann gegen 4 Uhr morgens dem jungen Oberliga-Spieler Marco Stefanidis mit 0:3-Sätzen geschlagen geben.