Basketball : Rolle rückwärts der Liga gibt Rätsel auf

Neuss Die meisten Trainer in der Zweiten Basketball-Bundesliga plädieren auf einer Video-Konferenz für eine unverzügliche Fortsetzung des Spielbetriebes.

Am Samstag (Anpfiff 17.30 Uhr) treffen die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss in heimischer Elmar-Frings-Sporthalle auf den Lokalrivalen und Tabellenführer Capitol Bascats Düsseldorf. So steht es im auf der Internetseite des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) veröffentlichten Spielplan. Eine Ansetzung, die auch die Spielleitung der 2. Damen-Basketball-Bundesligen (DBBL) bestätigt hat. Mehr gibt es dazu von offizieller Seite nicht, der bei der DBBL erst im August als weiterer Geschäftsführer eingestiegene Philipp Reuner hat für Donnerstag ein Statement angekündigt.

Die Zurückhaltung ist freilich verständlich, denn noch vor einer Woche hatte Reuner in einer Pressemitteilung verkündet, den Spielbetrieb bis zu einer Neubewertung der vor allem von der Corona-Pandemie bestimmten Rahmenbedingungen spätestens am 15. Februar zu unterbrechen. Eine Entscheidung, die bei den meisten Vereinen auf größtes Missfallen gestoßen war. Prompt verabredeten sich die Trainer erstmalig zu einer Videokonferenz, an der am vergangenen Samstag 16 der 24 in den Gruppen Nord und Süd spielenden Zweitligisten teilnahmen (ein weiterer Coach ließ sich vertreten). Ihr Votum war eindeutig: die unverzügliche Wiederherstellung des Spielbetriebes. Dazu seien, so der Neusser Coach John F. Bruhnke, aktuell 14 Teams in der Lage: „Alba Berlin und die ChemCats Chemnitz müssen aufgrund behördlicher Verordnungen passen, der ASC Göttingen wegen eines Corona-Falls.“ Überaus zufrieden mit dem digitalen Meinungsaustausch war Bruhnke noch aus einem anderen Grund: „Auf diese Weise ließ sich vieles, was in der Gerüchteküche kochte, klären.“