Vor dem Fußballstart: DJK Novesia Neuss : Neuer Trainer setzt aufs Teamgefüge

Trainer Peter Vogel will die Novesia zum Klassenverbleib führen. Foto: Benefoto

Neuss Ex-Profi Peter Vogel beendet seine Pause, um mit dem Bezirksligisten die Klasse zu halten. Eine besonders schwere Aufgabe ist es für ihn dabei, die stattliche Anzahl von elf neuen Spielern zu integrieren.

Bei der DJK Novesia Neuss ist einiges neu in der kommenden Saison. Der Aufsteiger kann nach einigen Corona-bedingten Unterbrechungen nun endlich unter ihrem neuen Trainer Peter Vogel in der Bezirksliga auflaufen. Der 14-malige Bundesligaspieler für den MSV Duisburg steht seit Ende Mai als Nachfolger für Gabriel Bittencourt an der Seitenlinie der Neusser und weiß um die große Herausforderungen, die ein Aufsteiger zu bewältigen hat: „Unser klares Ziel ist es die Klasse zuhalten. Auch wenn es nicht einfach wird, bin ich davon überzeugt, dass meine Mannschaft die Qualität dieses Ziel zu erreichen.“

Peter Vogels weiß worauf es ankommt, um das zu schaffen. Schließlich hat er nach seiner aktiven Karriere schon etliche Trainerstationen im Amateurbereich in der Region hinter sich, zuletzt arbeitete er in der wegen der Pandemie abgebrochenen Spielzeit 2019/2020 beim A-Ligisten TuS Grevenbroich. Danach pausierte der inzwischen 68-Jährige, kann jetzt aber wohl als wichtigster Zugang der Novesia bezeichnet werden. Schließlich hat er die Aufgabe, den Aufsteiger zu stabilisieren und möglichst in der Klasse zu halten. Als Mittel zum Erfolg sieht er das Teamgefüge. Für ihn ist es besonders wichtig, dass seine Mannschaft zusammen harmoniert. Auch im Training ist dies sein oberstes Gebot, damit die elf neuen Spieler, und das sind nicht gerade wenig, auch gleich ihre volle Qualität auf den Rasen bringen können.

Mit der Leistung in den Testspielen ist der neue DJK-Coach nicht voll zufrieden, trotzdem sieht Peter Vogel eine klare Entwicklung in den vergangenen Partien. Im Nachholspiel des Achtelfinals des Kreispokals der Vorsaison unterlag die Novesia Ligakonkurrent Gnadental mit 2:3. Dennoch war der Coach mit der Leistung seiner Mannschaft hochzufrieden und deutet dieses Spiel als ein richtiges Zeichen für die anstehende Bezirksligasaison, welche für Novesia am 22. August gegen die zweite Mannschaft von Germania Ratingen beginnen wird. Dabei müssen die Neusser vermutlich noch auf den Verteidiger Andre Gomes verzichten, der bereits seit vier Wochen mit einem Bänderanriss ausfällt. „Gegen Ratingen sind wir auf die Tagesform angewiesen. In diesem Spiel ist alles drin.“ erklärt Peter Vogel.