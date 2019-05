Radsport : Team Sportforum in schweren Unfall auf A4 verwickelt

Büttgen Ein mit fünf Personen besetzter Kleintransporter kollidiert mit einem Lkw.

Unfreiwillig auch abseits der sportlichen Bühne überregional in die Schlagzeilen geraten ist das Team Sportforum Düsseldorf/Kaarst-Büttgen. Denn auf der Anreise zur 40. Erzgebirgsrundfahrt in Chemnitz wurde einer seiner mit vier Nachwuchs-Radsportlern (plus Fahrer) besetzter Kleintransporter in einen schweren Unfall verwickelt – glücklicherweise mit letztlich noch glimpflichen Folgen.

Am Samstag gegen 14.30 Uhr war es auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Magdala und Bucha in Fahrtrichtung Dresden zu einer Kollision mit einem vor ihm fahrenden Lkw gekommen. „Über den Unfallhergang weiß man noch nichts Genaues“, sagt Lars Witte. „Das muss die Polizei klären.“ Der Vorsitzende der Radsportabteilung des VfR Büttgen gehörte ebenso wie der Sportliche Leiter Kees van der Sande zum Kaarster Tross, saß aber in einem anderen Pkw. „Wir fuhren ein paar Kilometer dahinter.“ Die im Heck des Ford Transit postierten Sportler Felix Happke, Martin Nitzschmann (beide VfR Büttgen) und Justin Wolf (RSV Unna) hatten Glück im Unglück. Der eingeklemmte Brune Schmitz (VfR Büttgen) und sein neben ihm am Steuer sitzender Vater Martin Schmitz mussten dagegen von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Magdala mittels hydraulischer Rettungssätze befreit werden und wurden dann mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Jena geflogen. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die A4 für rund 1,5 Stunden voll gesperrt. Am Kleinbus entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Auflieger des Lkw wurde ebenfalls stark beschädigt. Happke, Nitzschmann (beide blieben bis auf einige Quetschungen ebenso unverletzt wie der Fahrer des Lkw) und Wolf (gebrochenes Brustbein, Blessur am Lendenwirbel) verbrachten die Nacht in der Zentralklinik Bad Berka, „sind inzwischen aber schon wieder zu Hause“, beruhigt Witte. Vater und Sohn hätten die Intensivstation verlassen, müssten jedoch am Becken operiert werden.