Radsport : Team Sportforum führt Tabelle der virtuellen Bundesliga an

Kaarst Volker Bote kommt im Endspurt als Achter unter die Top 10. Luke Derksen folgt auf Rang elf, Simon Schmitt wird 15.

(sit) Auf der Rolle geben die für das Team Sportforum in der virtuellen Rad-Bundesliga tätigen Fahrer des VfR Büttgen weiter eine ausgesprochen gute Figur ab. Auch im zweiten Rennen über rund 40 Kilometer sicherten sich die Schützlinge von Sportdirektor Jonathan Plag den Tagessieg in der Mannschaftswertung. Die knapp 400 Starter machten dabei von Anfang an Ernst. Fortwährende Tempoverschärfungen führten schnell zu einer größeren Spitzengruppe, in der das Sportforum durch Volker Bolte, Luke Derksen und Simon Schmitt vertreten war. Als es vorne um die Entscheidung ging, waren noch 38 Fahrer beteiligt. Aus einer „Abfahrt“ heraus versuchte Patrick Haller (Leopard Pro Cycling) sein Glück, wurde aber nur wenige Meter vor dem Zielstrich gestellt. Volker Bote hielt den Anschluss, kam im Endspurt als Achter unter die Top 10. Luke Derksen folgte auf Rang elf, Simon Schmitt wurde 15.