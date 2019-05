Voltigieren : Team Neuss sichert sich Ticket für Junioren-WM

Beim „Preis der Besten“ in Warendorf turnte sich das Junior-Team des RSV Neuss-Grimlinghausen mit Smarti überraschend auf Platz eins. Foto: Daniel Kaiser

Neuss Der Sieg für den RSV Neuss-Grimlinghausen im „Preis der Besten“ kommt einer Sensation gleich. Mona Pavetic triumphiert im Einzel.

Damit hatte nun wirklich niemand gerechnet: Die neuformierte Gruppe des RSV Neuss-Grimlinghausen sicherte sich im den Junioren vorbehaltenen „Preis der Besten“ in Warendorf nicht nur Platz eins, sondern gleich auch noch die Fahrkarte für die Nachwuchs-Weltmeisterschaften vom 24. bis 28. Juli im niederländischen Ermelo.

Wie groß die Überraschung im Lager der Voltigierer vom Nixhof war, zeigte die launige Einschätzung von Trainerin und Longenführerin Pauline Riedl nach der Pflicht, die ihre aus fünf Mädchen und einem Jungen bestehende Gruppe auf Rang zwei beendet hatte: „Die Umsetzung der nicht ganz so vorhandenen Planung läuft tatsächlich sehr gut ...“ Trotzdem schien im Duell mit dem favorisierten Vorjahressieger aus Nordheim (Baden-Württemberg) der Sieg reine Utopie. Denn die sehr junge Mannschaft, in der Sina Struss und Hannah Kroiß mit 17 Jahren schon die ältesten Sportlerinnen sind, sollte in Warendorf eigentlich nur Erfahrung auf Top-Niveau sammeln. „Wir sind schon super stolz gewesen, überhaupt dabei zu sein“, verriet Pauline Riedl im Interview mit ClipMyHorse.TV Deutschland. Doch gerade sie wusste natürlich genau: „Die Kür ist unsere Paradedisziplin.“

Info Zweimal Platz eins für Voltigierer aus Neuss Gruppen 1. RSV Neuss-Grimlinghausen mit Smarti (L: Pauline Riedl), 2. Team Nordheim mit Humphrey Bogart (L: Andrea Blatz), 3. VV Ingelsberg mit Rajan (L: Annkathrin Solf) Damen-Einzel 1. Mona Pavetic (Neuss) mit Eyecatcher, 2. Annemie Szemes (Baiersdorf) mit Fernando, 3. Fabienne Nitkowski (Hamminkeln) mit Dantez

Auf dem Rücken von Smarti gewannen ihre schrecklich aufgeregten, aber doch hochkonzentrierten Schützlinge prompt beide Kür-Umläufe und verwiesen mit total 7,935 Punkten den amtierenden Welt- und Europameister Nordheim (7,824) sowie den VV Ingelsberg aus Bayern (7,697) auf die weiteren Podestplätze. Trotz dieser Galavorstellung war die Trainerin nicht hundertprozentig zufrieden: „Wir haben drei konstante Durchgänge gezeigt, haben aber an der einen oder anderen Stelle noch Reserven.“

Für Agnes Werhahn, die als Trainerin und Longenführerin allein mit den Voltigierern des RSV Neuss-Grimlinghausen vier WM- und fünf EM-Titel eingebracht hat, ist die fast explosionsartige Entwicklung der neuen Gruppe ganz eng mit Pauline Riedl verbunden. „Sie hat gute Ideen und weiß sie mit viel Gefühl umzusetzen. Wie sie das managt, ist herausragend.“ Auch im Umgang mit dem vierbeinigen Partner bescheinigt die „Grande Dame“ des internationalen Voltigiersports der 25-Jährigen ein feines Gespür. „Denn du musst ein Pferd 150-prozentig auf seinen Einsatz vorbereiten. Und gerade Smarti ist nicht so ganz einfach, der kann schon mal sehr flott werden. Da muss man gucken, dass er gehorsam an seinen Hilfen bleibt.“ Weil die WM der Junioren parallel zu den Europameisterschaften der Senioren stattfindet, ist die auch als Einzelathletin zur absoluten Weltklasse zählende Pauline Riedl damit gleich doppelt gefordert. Darin sieht Agnes Werhahn indes überhaupt kein Problem – sogar das Gegenteil sei der Fall: „Sie war in der Vergangenheit immer dann am besten, wenn sie beides gemacht hat.“

Für den RSV sprang in Warendorf noch ein weiterer Sieg heraus. Im Einzel holte sich Mona Pavetic ihren ersten Titel in Warendorf. Die 16-Jährige kam nach vier Umläufen (jeweils zweimal Pflicht und Kür) mit Eyecatcher und Alexandra Knauf (VV Köln-Dünnwald) an der Longe auf 8,071 Punkte und lag damit vor Annemie Szemes (7,904) und Europameisterin Fabienne Nitkowski (7,8500). Das Trio vertritt Deutschland auch bei der WM in Ermelo.