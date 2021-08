Special Olympics : Tennis-„Handicaps“ als Geburtshelfer

Das 9. Inklusionsturnier des TC GW Neuss diente der Vorbereitung auf die Landesspiele von Special Olympics Deutschland in Berlin. Foto: Werner Peschkes

Rhein-Kreis TC Grün-Weiß Neuss und die „Unifighters“ des TC Stadtwald nehmen an den Landesspielen von Special Olympics Deutschland in Berlin teil.

Der Rhein-Kreis und ganz besonders die Stadt Neuss können Special Olympics. Ein überzeugendes Dokument ist der auf der Internetplattform YouTube zu sehende Film über die zweite Auflage der Landesspiele, an denen 2017 mehr als 1000 Athleten und Athletinnen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung teilgenommen hatten. In Neuss lebt und wirkt in Thomas Gindra der Vizepräsident Sport von Special Olympics Deutschland. Unter ihm wurden Strukturen geschaffen, die den Anforderungen eines modernen Verbandes entsprechen, der sich als Vorreiter für die Inklusion im und durch den Sport versteht.

Darum verwundert es nicht, dass die Organisatoren der Landesspiele Berlin/Brandenburg (13. bis 15. August) in der Quirinusstadt vorstellig wurden, als es galt, ihre Veranstaltung, die auch als eine Art Testlauf für die National (10. bis 12. Juni 2022) und World Games von Special Olympics (17. bis 24. Juni 2023) fungieren soll, mit leistungswilligen Tennisspielern zu bestücken. Im Klartext: Ohne die knapp 40-köpfige Delegation mit Handicaps, ihren Unifed-Partnern und Coaches des TC GW Neuss und des TC Stadtwald gäbe es das Turnier in der Bundeshauptstadt gar nicht. „Wir stellen im Tennis 90 Prozent des Teilnehmerfeldes“, sagt Hans Joachim Schell, Inklusionsbeauftragter bei Grün-Weiß und im Stadtsportverband.

Gib' mir fünf: Auch auf dem Tennisplatz ist bei den „Handicaps“ für verbissene Rivalität absolut kein Raum. Foto: Werner Peschkes

Info Sind für den Rhein-Kreis in Berlin im Einsatz TC GW Neuss Athlet/Athletin Stefan Peschkes, Sebastian becker, Jens Graumann, Patrick Haberland, Tim Jäschke, Theo Knuth, Thorsten Kühlewid, Thomas Peschkes, Jörg Schröder, Fabian Krummen, Alisa Kleist, Lucas Hassel Coach Hans Fricke, Werner Peschkes, Heidi Jäschke, Anette Schröder, Petra Kleist, Angela Krummen, Walli Becker Unifed-Partner Hans Joachim Schell, Andreas Grüne Neusser TC Stadtwald Athlet/Athletin Christoph Schmitz, Oliver Schmitz, Leon Klapper, Louis Kleemeyer, Andreas Radke Coach Winfried Schmitz, Anita Schmitz, Bettina Klapper, Bernd Kosterlitzki, Michael Radke Unifed-Partner Sabina Bley, Marco Kleemeyer

Sinn macht die Teilnahme für ihn aus drei Gründen: Nach der coronabedingten Absage der Landesspiele NRW in Bonn (jetzt 7. bis 10. September 2022) ist er zweieinhalb Wochen nach dem 9. Inklusionsturnier des TC GW Neuss mächtig froh über die zusätzliche Gelegenheit, Praxis zu sammeln. „Unsere Sportler und Sportlerinnen freuen sich einfach über die Spiel- und Trainingszeit.“ Zudem unterstützt er den Mut der Berliner, „die sich trotz der unsicheren Situation getraut haben, eine Veranstaltung mit mehr als 1000 Teilnehmern auf die Beine zu stellen. Wir hoffen, dass damit auch andere Landesverbände in die Puschen kommen. Wir sind so etwas wie Geburtshelfer. Tragfähige Strukturen für Inklusion im Tennis gibt es bislang nämlich nur in Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.“ Und schließlich nutzt die Teilnahme der Stadt Neuss, die sich für das „Host Town“-Programm der Special Olympics World Games beworben hat. An denen nehmen in zwei Jahren 170 internationale Delegationen teil. Bevor diese nach Berlin kommen, wird jedes Nationenteam jeweils von einer Kommune in Deutschland empfangen. Parallel dazu ist der Stadtsportverband gerade dabei, in Zusammenarbeit mit den Vereinen, aber auch dem Kreissportbund (KSB), ein Inklusions-Netzwerk aufzubauen. „Denn es macht überhaupt keinen Sinn, das auf Stadtbasis zu versuchen, das ist zu klein“, fügt Schell hinzu.

Los geht es für Delegationen des TC GW Neuss und des TC Stadtwald am Mittwochmorgen mit dem Zug. Der Donnerstag dient in erster Linie dazu, in Berlin anzukommen und die mit der Reise verbundenen Aufregungen zu verarbeiten. Auf dem Programm steht auch eine Stadtrundfahrt mit Infos in „Leichter Sprache“ und ein gemeinsames Abendessen im Restaurant „12 Apostel“ mit den „Unifighters“ des TC Stadtwald. Überhaupt wollen die beiden Vereine (nicht nur in Berlin) noch enger zusammenarbeiten. Dazu gehört am Freitag auch das gemeinsame Training auf der Tennisanlage „TSG Break 90“ im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark.