Tennis-Bundesliga : BW Neuss kann Saisonfinale genießen

Der Portugiese Pedro Sousa hat bislang überzeugt und ist ein Kandidat für den Kader des TC BW Neuss an den beiden letzten Spieltagen der Saison. Foto: Henrik Schmidt

Neuss Durch den in Mönchengladbach gesicherten Klassenverbleib hat sich der Tennis-Bundesligst aus Neuss des großen Erfolgsdrucks entledigt. Dennoch will Teammanager Markus Zay in den beiden letzten Spielen starke Teams stellen.

Von David Beineke

In den vergangenen Wochen stand Marius Zay als Teammanager des Tennis-Bundesligisten TC BW Neuss praktisch unter Dauerstrom. Weil einiges nicht so lief, wie vor der Saison geplant, hatte er alle Hände voll damit zu tun, für die einzelnen Spieltage die bestmöglichen Mannschaften auf die Beine zu stellen. Das war nervenaufreibend und ging an die Substanz. Doch seit dem Sieg am vergangenen Wochenende beim Gladbacher HTC ist klar, dass der Rekordmeister auch im kommenden Jahr in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten sein wird. „Wir sind froh, dass wir die beiden letzten Spiele am Wochenende ohne Druck und Stress angehen können“, sagt Zay mit Blick auf das Heimspiel am Freitag gegen den TC Ludwigshafen und die abschließende Partie am Sonntag beim TC Rosenheim.

Die Erleichterung bei Zay ist umso größer, als die schwierigen Wochen trotz der personellen Verwerfungen letztlich nicht nur die nötigen Punkte brachten, sondern auch wichtige Erkenntnisse. Zum Beispiel die, auf welche Spieler wirklich Verlass ist. Während sich manche Profis nicht an ihre gegebenen Zusagen hielten, erwiesen sich andere als besonders treu. So verschoben zum Beispiel der Italiener Franco Agamenone und der Franzose Geoffrey Blancaneaux ihre Abreise zur Hartplatzsaison in die USA auf den Tag nach dem Bundesliga-Finale. „Sie wollten uns helfen, in der Liga zu bleiben, weil sie gesehen haben, dass sie auch von der Bundesliga profitiert haben. Das habe ich so noch nicht erlebt, das ist schon etwas Besonderes“, erklärt Marius Zay. Dem Teammanager ist klar, dass für die Profis im Normalfall die ATP-Tour Priorität genießt, sagt aber auch: „Wer sich im Vorfeld bereiterklärt für uns zu spielen, der trägt auch eine gewisse Verantwortung. Denn hinter der Tennis-Bundesliga steckt sehr viel Arbeit.“ Was die infrage kommenden Spieler für die beiden letzten Spiele anbelangt, ist die allerdings schon weitgehend erledigt. Weil es auch hätte sein können, dass beim Saisonfinale für die Blau-Weissen noch dringend Punkte vonnöten gewesen wären, hatte sich Zay beizeiten einen Pool an Akteuren gesichert, aus dem er auswählen kann. Dazu gehören neben Agamenone und Blancaneaux auch der von einer Verletzung genesene Spanier Javier Barranco, der Portugiese Pedro Sousa, der Italiener Thomas Fabbiano, der Franzose Antoine Hoang und der dänische Doppelspezialist Frederik Nielsen. Theoretisch könnten die Neusser also wieder die Truppe aufbieten, die durch den 5:1-Sieg in Mönchengladbach die letzten Zweifel am Verbleib in der Ersten Bundesliga ausräumte. Für den Teammanager ein ganz wichtiges Signal: „Im Verein tun sich viele positive Dinge, da passt das mit dem Klassenerhalt als Sahnehäubchen.“

Info Die beiden letzten Bundesliga-Spieltage 8. Spieltag Freitag, 12. August (13 Uhr): Rochusclub Düsseldorf - TK GW Mannheim, HTC BW Krefeld - TC Rosenheim, TC BW Neuss - TC Ludwigshafen, Gladbacher HTC - TC Bredeney, TC Großhesselohe - Kurhaus Aachen 9. Spieltag Sonntag, 14. August (11 Uhr): TK GW Mannheim - TC Großhesselohe, Kurhaus Aachen - Gladbacher HTC, TC Rosenheim - TC BW Neuss, TC Ludwigshafen - Rochusclub Düsseldorf, TC Bredeney - HTC BW Krefeld