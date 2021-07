Tennis-Bundesliga : BW Neuss überrascht mit Sieg in Großhesselohe

Der für BW Neuss spielende Spanier Javier Barranco stand am Freitag in Mannheim noch auf verlorenem Posten, in Großhesselohe spielte er am Sonntag dagegen groß auf. Foto: Michael Ruffler

1 Nach der deftigen Niederlage zum Start in die Tennis-Bundesliga am Freitag in Mannheim hatten sich die Neusser im zweiten Spiel beim favorisierten TC Großhesselohe nicht allzu viel ausgerechnet. Doch am Sonntag kam es ganz anders.

Von David Beineke

Nach dem Aufstieg und dem Corona-bedingten Ausfall der Saison im vergangenen Jahr hat sich der TC BW Neuss mit einem Paukenschlag in der Tennis-Bundesliga zurückgemeldet. Nicht zum Auftakt am Freitag beim amtierenden Meister TK GW Mannheim, da stand wegen einer sehr langen Regenunterbrechung erst um weit nach Mitternacht eine nicht unerwartete 1:5-Niederlage zu Buche. Ganz anders präsentierten sich die Neusser dagegen am Sonntag in Bayern beim TC Großhesselohe, den BW-Teammanager Marius Zay im Vorfeld der Saison als Titelanwärter eingestuft hatte. Nach einem echten Krimi, der sich wegen einer weiteren Regenunterbrechung auch lange hinzog, nahmen die Neusser einen nie und nimmer erwarteten 4:2-Sieg mit in die Heimat.

„Jetzt sind wir unglaublich gut gestartet. Beim Auftakt gegen diese beiden Topteams haben wir Punkte geholt. Das war ganz wichtig für uns“, meinte der hörbar erleichterte Marius Zay nach der Partie. Einen ordentlichen Anteil an dem Erfolg kann sich die sportliche Leitung der Blau-Weißen ans Revers heften, denn ihr war es gelungen, den Niederländer Botic van de Zandschulp für die Partie am Sonntag in die Mannschaft zu holen. Er ersetzte den Belgier Julian Cagnina, der in Mannheim recht unglücklich agiert hatte. Van de Zandschulp, der schon seine sechste Saison in Neuss spielt, entwickelte sich dagegen zum Matchwinner. Im Duell der beiden Zweier beider Teams setzte er sich noch vor der Regenpause gegen den Finnen Emil Ruusuvuori durch. Obwohl sein Gegner als Nummer 76 aktuell über 60 Plätze in der Weltrangliste vor ihm steht, gewann van de Zandschulp 6:4 und 7:6, wobei er den Tiebreak des zweiten Satzes deutlich mit 7:1 für sich entschied. „Botic ist einfach ein guter Typ. Der kommt hier hin, ist direkt in der Mannschaft und trägt zur tollen Stimmung bei“, erklärte Zay.

Info TC Großhesselohe – TC BW Neuss 2:4 Einzel: Emil Ruusuvuori - Botic van de Zandschulp 4:6, 6:7 (1:7); Jan-Lennard Struff - Nikolai Milojevic 7:6 (7:4). 2:6, 10:5; Matthias Bachinger - Javier Barranco 6:7 (3:7), 2:6; Florian Mayer - Luca Vanni 2:6, 3:6; Doppel: Struff/Bachinger - Milojevic/Barranco 7:6 (8:6), 6:2; Oswald/Begemann - van de Zandschulp/Vanni 6:3, 2:6, 5:10

Eine Stimmung, die nach Meinung des Teammanagers auch zu den vielen kleinen Mosaiksteinchen gehörte, die letztlich zum Überraschungssieg führten. So war es auch Botic van de Zandschulp, der im letzten Spiel bei einer 3:2-Führung der Neusser zusammen mit dem Italiener Luca Vanni gegen die Doppelspezialisten Philipp Oswald und Andre Begemann den Siegpunkt holte. Nach verlorenem ersten Satz drehten die beiden mächtig auf und spielten insbesondere im Champions-Tiebreak starkes Tennis. Das Neusser Doppel ergriff die Initiative, servierte und retounierte sehr gut, so dass um kurz nach 20 Uhr mit 10:5 der Überraschungssieg der Neusser Mannschaft unter Dach und Fach gebracht wurde.