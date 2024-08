BW Neuss in der 2. Tennis-Bundesliga Von den Nöten eines Teamchefs

Dass der TC BW Neuss in der 2. Tennis-Bundesliga aktuell klar auf Kurs direkte Erstliga-Rückkehr steuert, hat er auch dem Umstand zu verdanken, dass er in der laufenden Saison personell deutlich stabiler aufgestellt ist. In dem für die Profiligen Woche für Woche üblichen Spieler-Roulette hatte der Rekordmeister bislang deutlich mehr Glück als noch im vergangenen Jahr, als viele kurzfristige Absagen aus unterschiedlichen Gründen einen gewichtigen Anteil daran hatten, dass die Neusser letztlich mal wieder aus dem Oberhaus absteigen mussten. Am Freitag machten die Neusser im Heimspiel gegen TC BW Berlin mit einer erneut starken Aufstellung dank eines ungefährdeten 7:2-Sieges zwar einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft, doch am Tag zuvor war es noch mal richtig aufregend geworden.