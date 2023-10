Reiter aus Rommerskirchen Ein Tausendsassa in Sachen Pferdesport

Marc Hasselbach und seine Lebensgefährtin Michelle Eickhoff haben in ihrem Einfamilienhaus im Rommerskirchener Ortsteil Oekhoven zwei ganz besondere Untermieter. Der Dressurreiter Hriday Chheda aus Indien und sein auf Springreiten spezialisierter Landsmann Sansrisht Bhatia haben dort Quartier bezogen, um mit Unterstützung des Hausherren möglichst die Reiterwelt zu erobern. Denn Marc Hasselbach macht in Sachen Pferdesport niemand so leicht etwas vor. Seit zehn Jahren verkauft der 39-Jährige zwar hauptberuflich Versicherungen für teils sündhaft teure Sportpferde, doch nebenher ist der ausgebildete Pferdewirt auch noch als Trainer für Springen und Dressur unterwegs, managt Rennpferde, ist Teil von Besitzergemeinschaften und betätigt sich auch noch als Züchter.