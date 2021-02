Leichtathletik : Tanja Spill hat bei der Hallen-DM zwei Ziele

Geht am Sonntag in Dortmund um 14.20 Uhr als Mitfavoritin ins Rennen über 800 Meter: Tanja Spill vom TSV Bayer Dormagen. Foto: Dirk Fusswinkel Foto: Dirk Fusswinkel

Dormagen In Dortmund läuft die Leichtathletin aus Dormagen um den Titel und um die Norm für die Hallen-EM. „Ich bin mit den anderen auf einer Ebene.“

Die herausragende Bedeutung der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in der für rund 7,7 Millionen Euro sanierten Helmut-Körnig-Halle in Dortmund mit nun sechs Rundbahnen liegt für DLV-Chefbundestrainerin Annett Stein auf der Hand: „Die Hallen-DM ist eine wichtige Standortbestimmung auf dem Weg nach Tokio.“ Gleichzeitig stellt sie die letzte Möglichkeit dar, sich für die Hallen-Europameisterschaften im polnischen Torun (4. bis 7. März) zu qualifizieren. Das deutsche Aufgebot wird am kommenden Mittwoch bekanntgegeben. Einzige Teilnehmerin aus dem Rhein-Kreis mit Medaillenchancen ist Tanja Spill vom TSV Bayer Dormagen (im Weitsprung geht ihr Vereinskollege Nico Beckers aus Aachen an den Start).

Über 800 Meter bahnt sich für die 25-Jährige ein packender Zweikampf an, denn mit ihr, Christina Hering und Katharina Trost (beide LG Stadtwerke München) liefen in diesem Jahr bereits drei Athletinnen unter 2:04,00 Minuten. Da sich Katharina Trost in Dortmund allerdings auf die 1500 Meter-Distanz fokussiert, werden Christina Hering und Tanja Spill den Titel wohl unter sich ausmachen. Weniger als ein Zehntelsekunde trennen dabei die Jahresschnellste Christina Hering (2:03,17 Minuten) von der Dormagenerin, Zweite der Jahresbestenliste in 2:03,25 Minuten. Für Titelverteidigerin Hering wäre es nach 2015, 2016, 2017, 2018 und 2020 schon der sechste deutsche Meistertitel in der Halle. Sollte Tanja Spill in Dortmund die Nase vorne haben, wäre es das erste Mal seit 2014, dass in der Siegerliste der Hallen-DM nicht die Namen Christina Hering oder Katharina Trost ganz oben stehen würden. Damals gewann Fabienne Kohlmann (Karlstadt).