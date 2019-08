Leichtathletik : Tanja Spill bastelt weiter am Comeback

Dormagen Dormagenerin läuft nach elfmonatiger Verletzungspause auf Rang fünf bei der DM über 800 Meter.

Im November 2018 hatte sich die 23 Jahre alte Zonserin bei einem Trainingsunfall eine Verletzung des Sprunggelenks zugezogen. Es folgten Operation und Reha und am 19. Juli beim Abendsportfest in Rhede gleich im ersten Rennen die Norm für Berlin. Dort qualifizierte sie sich am Samstag als Vorlauf-Zweite hinter der späteren Titelträgerin Christina Hering (München) in 2:06,89 Minuten fürs Finale am Sonntagabend. Da hing sie bis in die Zielkurve am Ende des Feldes, überspurtete dann noch drei Läuferinnen und sicherte sich so in Saisonbestzeit von 2:06,52 Minuten Platz fünf. Zu Bronze fehlten Spill weniger als zwei Sekunden – ein starkes Comeback.