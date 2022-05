Leichtathletik : Tanja Spills Zuversicht ist unerschütterlich

Tanja Spill hat große Ziele für das Jahr 2022. Am Wochenende startet sie zunächst bei den Regionsmeisterschaften in Dormagen. Foto: Fusswinkel

Dormagen Die von vielen Rückschlägen gebeutelte 800-Meter-Spezialstin aus Dormagen hat sich für die Freiluftsaison jede Menge vorgenommen. Sie möchte sowohl bei der WM als auch bei der EM für Deutschland an den Start gehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Tanja Spill hat echte Nehmerqualitäten. In ihrer Leistungssportkarriere hat die 26-Jähre alte 800-Meter-Spezialstin des TSV Bayer Dormagen schon so manchen Rückschlag hinnehmen müssen, doch aufgeben war für sie nie eine Option. So auch nicht nach der Diagnose Pfeiffersches Drüsenfieber, die sie dazu zwang, Ende Februar die Hallen-Saison, in der sie gerne ihren DM-Titel verteidigt hätte, vorzeitig abzubrechen. Auch mental ein neuerlicher Rückschlag, doch inzwischen hat Spill ihre schier unerschütterliche Zuversicht zurückgewonnen. In der Freiluft-Saison, in die offiziell für sie am Wochenende daheim in Dormagen bei den Regionsmeisterschaften startet, hat sie zwei ganz große Ziele: die Weltmeisterschaften in den USA im Juli und die Europameisterschaft in München im Monat darauf.

„Eine EM in der Heimat hat Priorität, aber ich möchte bei beiden Ereignissen dabei sein“, erklärt Spill. Bei dieser Zielsetzung lässt sie sich auch nicht davon beirren, dass Untersuchungen ergeben haben, dass das Epstein-Barr-Virus als Auslöser des Pfeifferschen Drüsenfiebers immer noch nicht ganz verschwunden ist und sich weiter bemerkbar macht. „Ich habe mich mit verschiedenen Ärzten darüber abgestimmt, wie ich meinen Körper am besten unterstützen kann. Ich lege jetzt noch einen größeren Fokus auf das Thema Regeneration und Vitamine“, erklärt Spill. Mental war es für sie zunächst enorm wichtig, nach dem abrupten Ende der Hallensaison bei einem Trainingslager mit der deutschen Nationalmannschaft in der Sonne Südafrikas auf andere Gedanken zu kommen. Gut getan hat ihr dann auch im Monat darauf ein weiteres Trainingslager mit einer Gruppe des TSV Bayer Dormagen und Trainer Willi Jungbluth auf Texel. Doch in Afrika und auf der niederländischen Nordsee-Insel ging es freilich nicht nur darum, die Seele zu streicheln, es stand auch zielgerichtetes Training auf dem Programm. Und die Zeiten bei den Tempoläufen brachten eine stetige Aufwärtsentwicklung zum Ausdruck. „Da merkt man ziemlich schnell, ob es sich gut anfühlt oder ob man sich quälen muss“, betont Tanja Spill.

Info Große Ziele für das Jahr 2022 mit WM und EM Weltmeisterschaften Eigentlich hätte die Leichtathletik-WM in Eugene (USA) voriges Jahr stattfinden sollen, wurde aber wegen Corona auf 2022 verschoben. Sie dauert vom 15. bis 24. Juli, die 800-Meter-Vorläufe der Frauen stehen am 21. Juli an. Europameisterschaften Die EM steht vom 15. bis 21. August in München auf dem Programm. Bei den kontinentalen Titelkämpfen gehen die Vorläufe über 800 Meter der Frauen am 18. August über die Bühne.