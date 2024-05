800-Meter-Spezialistin aus Dormagen Spill sieht Rom als Zwischenschritt nach Paris

Da sind die Aussichten für die nächsten Auftritte deutlich besser. Zunächst startet Spill am Wochenende beim Pfingstsportfest in Rehlingen, anschließend geht es nächste Woche Mittwoch zu den Austrian Open nach Eisenstadt (beide Silberstatus) ehe dann Brüssel ansteht (Bronzestatus). In diesen drei Rennen kann sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Punkte, die sie dort mit guten Zeiten und Platzierungen für die Weltrangliste sammeln könnte, würden ihr mittelfristig in Sachen Olympia-Qualifikation, aber auch kurzfristig mit Blick auf die Europameisterschaften in Rom helfen (Qualifikationszeitraum endet am 26. Mai). Klar, dass die Dormagenerin nach den jeweils knapp verpassten Olympischen Spielen von Rio de Janeiro (2016) und Tokio (2021) unbedingt in Paris dabei sein möchte, doch aktuell gilt ihr Fokus einem zweiten Start bei einer Freiluft-EM nach München 2022. „Ich denke zunächst bis dahin, danach kommt der nächste Schritt“, erklärt Tanja Spill.