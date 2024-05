800-Meter-Spezialistin aus Dormagen Tanja Spill zeigt sich in Lyon nicht in Bestverfassung

Zum einen gab es heftige Windböen, zum anderen präsentierte sich die 28-Jährige aber auch nicht in körperlicher Bestverfassung. „Tanja klagte nach dem Lauf über unerklärliche Luftprobleme während des Laufes. Wir hoffen, dass diese sie in einer Woche beim Meeting in Karlsruhe nicht erneut in ihrem Leistungsvermögen behindern“, sagte ihr Trainer Willi Jungbluth mit Blick auf das Rennen, das Spill in 2:05,04 Minuten als Achte beendete. Immerhin reichte die Zeit, um sich in der deutschen Bestenliste vor Charlotte Augenstein (2:05,16) vom Athletics Team Karben an die Spitze zu setzen. Wobei die Liste aktuell noch wenig Aussagekraft hat, weil andere deutsche Topläuferinnen mit Olympia-Ambitionen wie Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler), Christina Hering (LG Stadtwerke München) und Alina Ammann (TuS Esingen), amtierende Deutscher Meisterin im Freien und in der Halle, bislang noch nicht gestartet sind.