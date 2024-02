Leichtathletik Tanja Spill aus Dormagen holt bei Hallen-DM Bronze

Vor drei Jahren gelang ihr bei den Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Dortmund mit dem Gewinn der Goldmedaille über 800 Meter ein großer Coup, in den beiden Jahren danach lief es für Tanja Spill vom TSV Bayer Dormagen in der Indoor-Saison dagegen nicht so gut. Am Sonntag feierte sie in Leipzig dafür ein Comeback auf dem Siegertreppchen bei den nationalen Titelkämpfen. Sie holte sich die Bronzemedaille. Wobei die 28-Jährige, die noch von einem Start im Sommer bei den Olympischen Spielen von Paris träumt, in einem nicht sehr schnellen Rennen nur ganz knapp Silber verpasste. Wie knapp, zeigt, dass im Duell mit ihrer Dauerrivalin Christina Hering ein Zielfoto zurate gezogen werden musste. Letztlich stand für die Athletin von der LG Stadtwerke München eine Zeit von 2:07,87 Minuten zu Buche, während Spill mit 2:07,90 Minuten in der Ergebnisliste geführt wird. Den Titel holte Alina Ammann (TuS Eslingen) in 2:07,55 Minuten.