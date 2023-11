Dormagen Tanja Spill gewinnt Speedcross-Titel in Köln-Merheim

Beim im Rahmenprogramm ausgetragenen LVN-Crosscup, der für die Klassen W12/W13 und M12/M13 eine hohe Wertigkeit besitzt, lief die Dormagenerin Lena Hartstein (W12) über die 1700 Meter auf den dritten Platz. TSV-Athlet Sydney von Zons (M13) wurde Zweiter. Beim LVN-Crosscup werden aus fünf Veranstaltungen die besten drei gewertet. Die ersten drei Läuferinnen und Läufer in den jeweiligen Altersklassen fahren – in Verbindung mit einem Kaderwochenende – zu den Crosslauf-Europameisterschaften am 10. Dezember in Brüssel und starten dort im Rahmenprogramm. Hartstein und von Zons liegen im Gesamtklassement auf dem vierten Platz. Die nächste und letzte Veranstaltung steht am 2. Dezember in Neunkirchen an.