Leichtathletik Für Tanja Spill aus Dormagen bleibt Traum von WM-Start unerfüllt

Eigentlich wollte Tanja Spill am vergangenen Wochenende noch ein 800-Meter-Rennen in Belgien absolvieren, doch eine Erkältung bremste die Athletin des TSV Bayer Dormagen aus. Symptomatisch für eine Freiluftsaison, in der die 27-Jährige sich eigentlich den Traum von der Teilnahme an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften erfüllen wollte, die am Samstag in der ungarischen Hauptstadt Budapest beginnen. Das wäre nach dem Start bei der Heim-EM im vergangenen Jahr in München das nächste Karriere-Highlight gewesen. Doch irgendwie sollte es wie schon häufiger in der Vergangenheit einfach nicht sein. Nach einer starken Vorbereitung spürte Spill, dass das läuferische Potenzial vorhanden ist, doch die Rahmenbedingungen passten oft nicht, ihre Leistungen blieben zu schwankend.