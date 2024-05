Integratives Sportfest in Neuss „Tandem-Tag gehört einfach dazu“

Das funktioniert am Samstag nicht nur an der Tischtennisplatte. Gut ein Dutzend Sportarten zum Anschauen und Ausprobieren stehen auf dem von Lisa Zülow für diesen Tag zusammengestellten Programm. Die Enkelin des Tandem-Begründers ist zwar erst 18 Jahre alt, verfügt aber schon über jede Menge Erfahrung mit dem Tandem-Tag. Denn der ist eine Familienangelegenheit der seit 1997 auf Gut Gnadental ansässigen Neusser Unternehmerfamilie, angeführt von Jutta Zülow, die auch den Vorsitz in der nach ihrem 2010 verstorbenen Mann benannten Stiftung innehat. „Für Burkhard war das immer der schönste Tag des Jahres,“ sagt die 72-Jährige, die unermüdlich dabei ist, Spenden für „ihre“ Stiftung zu sammeln. Auch am Samstag, denn der komplette Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken wandert direkt in die „Tandem“-Kasse. Der aus der reich bestückten Tombola – Gewinne unter anderem eine Reise zum Leichtathletik-Sportfest ISTAF in Berlin für zwei Personen, ein Fahrrad und Eintrittskarten für diverse Fußball- und Handball-Bundesligaspiele (darunter des neuen Deutschen Meisters Bayer 04 Leverkusen) – sowieso.