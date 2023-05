Integratives Sportfest Tandem-Tag in Neuss erstmals mit Lauf-Treff

Menschen in Bewegung bringen – das ist seit jeher Motto und Zielsetzung des Tandem-Tages. Die 16. Auflage des integrativen Sportfestes der Tandem-Stiftung Burkhard Zülow, die am Samstag um 10 Uhr mit einer gemeinsamen Radtour auf Gut Gnadental beginnt, wartet dabei mit einer Neuheit auf: einem integrativen Lauf- und Walkingtreff. „15 Teilnehmer unseres regelmäßigen integrativen Lauftreffs haben sich schon angemeldet,“ sagt Organisator Martin Limbach, beim Kreissportbund (KSB) unter anderem für den Bereich Inklusion verantwortlich, „die Mehrzahl wird die Strecke walkend in Angriff nehmen.“