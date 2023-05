Integratives Sportfest in Neuss Tandem-Tag bietet wieder gelebte Inklusion

Es passte alles an diesem 16. Tandem-Tag – vom Wetter bis zum Gewinner des Tombola-Hauptpreises. „Alle bisherigen Tandem-Tage waren auf ihre Art und Weise schön, aber ich habe noch nie eine so entspannte Atmosphäre erlebt wie heute“, bilanzierte Jutta Zülow am Samstag gegen 16 Uhr, als sich nach sechs sonnenüberfluteten Stunden voller sportlichem Programm und vieler Netzwerk-Gespräche erste dunkle Wolken am Himmel über Gut Gnadental zeigten. Was die Hausherrin und Vorsitzende der Tandem-Stiftung Burkhard Zülow besonders freute, war das glückliche Händchen, das Landrat Hans-Jürgen Petrauschke bei der Ziehung der Lose bewies: Der Hauptgewinn, eine Reise zur Eröffnungsfeier der Special Olympics World Games in Berlin, ging an einen der vielen Besucher mit Beeinträchtigung – der am Samstag seinen 30. Geburtstag feierte.