Tandem Stiftung Burkhard Zülow Inklusionssport mit dem ganz besonderen Dreh

Und Jana Vollmert, die NGZ-Sportlerin des Jahres 2022 vom Drittligisten DJK Holzbüttgen, steht zum Trainingsduell an der Tischtennisplatte bereit. „Alle sind Meister ihres Fachs, von ihnen können die Besucher lernen und gleichzeitig ihren Spaß haben,“ sagt Hausherrin Jutta Zülow. Die sich auch schon auf die „Vorpremiere“ freut, denn beim Radrenntag des VfR Büttgen am 1. Mai gehört wieder das „Tandem-Rennen“ zum Programm (Start um 14 Uhr), bei dem unter anderem Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und die Kaarster Bürgermeisterin Ursula Baum gemeinsam mit Kindern der Astrid-Lindgren- und der Sebastianusschule in die Pedale treten werden.