Inklusionssport : Tandem-Stiftung will expandieren

Neuss Erfolgreiche Spendenaktion zum abgesagten Tandem-Tag ermöglicht Erweiterung des integrativen Sportbetriebs.

Die Corona-bedingte Absage des Tandem-Tags am 9. Mai hat sich im Nachhinein als Glücksfall für die Tandem-Stiftung Burkhard Zülow erwiesen. Denn die stattdessen ins Leben gerufene Spenden- und Verlosungsaktion erbrachte mit insgesamt 16.000 Euro einen unerwartet großen Erlös, der es der Stiftung jetzt sogar ermöglicht, ihre Aktivitäten in Sachen integrativer Sportbetrieb noch auszubauen.

„Das heißt aber nicht, dass wir künftig auf den Tandem-Tag verzichten,“ sagt Stiftungs-Vorsitzende Jutta Zülow, „im Gegenteil, wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Auflage am 8. Mai 2021.“ Bis dahin möchte die Stiftung ihr Engagement erweitern. „Die Finanzierung des laufenden Betriebs in den bereits existierenden integrativen Gruppen ist gesichert,“ sagt die Stiftungs-Vorsitzende. Und weil „wir niemals mit einer solchen Summe gerechnet haben, wie sie durch unsere Aktion zustande gekommen ist, haben wir jetzt sogar noch Geld übrig. Da können wir allen Spendern nur ein großes Dankeschön sagen.“

Angedacht ist der Aufbau einer weiteren Sportgruppe, die bisher in den Disziplinen Radsport, Judo, Tischtennis, Kanu, Voltigieren und Tennis aktiv sind. In welcher Sportart, darüber werde sich der Stiftungs-Vorstand in Kürze „mit Experten beraten,“ kündigt die Vorsitzende an. Die am Freitag erst einmal die sonst am Tandem-Tag vorgenommene Verlosung der Tombola-Preise organisierte.