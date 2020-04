Stiftung Burkhard Zülow: : Der Mai soll zum „Tandem-Monat“ werden

Neuss Weil der Tandem-Tag am 9. Mai ausfällt, haben sich die Organisatoren der „Tandem-Stiftung Burkhard Zülow“ jede Menge Aktionen zum Mitmachen und Gewinnen ausgedacht, unter anderem einen Malwettbewerb rund ums Tandem-Logo.

Um das zu erreichen, haben die ehemalige Voltigier-Weltmeisterin und ihre Mitstreiter sich einige Aktionen ausgedacht. Im Mittelpunkt steht eine Verlosung, bei der es zehn große und zehn kleine „Tandem-Freunde-Pakete“ zu gewinnen gibt (Inhalt siehe Infokasten). Das Mitmachen ist einfach: Es genügt eine Postkarte mit Name, Anschrift und dem Stichwort: „Tandem Tag 2020“, zu senden an die Tandem-Stiftung, Gut Gnadental, Nixhütterweg 85, 41468 Neuss. Eine Teilnahme ist auch auf Facebook (facebook.com/tandemstiftung) und Instagram (instagram.com/tandemstiftung) möglich.

Gewinnspiel Verlost werden zehn große und zehn kleine „Tandem-Freunde-Pakete“. Einfach per Postkarte oder auf Facebook und Instagram, Name und Anschrift nicht vergessen

Hauptsächlich an Kinder richtet sich ein Malwettbewerb, bei dem das nebenstehende Tandem-Logo ausgemalt, aber auch umgestaltet oder selbst gemalt werden kann. Die fertigen Kunstwerke können per Post an die Adresse der Tandem-Stiftung, aber auch per Mail an info@tandem-stiftung.de geschickt werden. Name und Adresse nicht vergessen, denn für jede Einsendung gibt es als Belohnung ein Tandem-Überraschungspaket.