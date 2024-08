Nachgefragt: VdS Nievenheim Talente haben Startelf-Qualitäten

Was ist drin in der kommenden Saison? Nievenheim hat viele Bezirksliga-erfahrene Kicker in seinem Kader, hinzu kommen nun zahlreiche junge Talente. Wie schnell sich die Mannschaft findet und funktioniert, kann Thomas Boldt nur mutmaßen. Auf ein Ziel will er sich deshalb vor dem Saisonstart nicht festlegen. Zudem, so der Nievenheimer Trainer, könne er die Liga in diesem Jahr nur schwer einschätzen. „Wir lassen das auf uns zukommen. Wir müssen in dieser Saison weiter zusammenwachsen und dann wird man sehen. Mit dem Abstieg werden wir aber nichts zu tun haben, das kann ich schon mal sagen“, erklärt Thomas Boldt.