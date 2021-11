Leichtathletik : TSV-Talente zeigen sich in guter Frühform

Dormagen Die erste Auflage des Speed-Cross in Leverkusen war für den Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen ein echter Härtetest, den er aber gut meisterte. Maxima Majer etwa feierte einen Sieg in ihrer Altersklasse.

Johanna Helmrich vertrat die Dormagen Farben in der Altersklasse U18/U20, in der im Crossgelände eine Strecke von etwa 800 Metern zurückgelegt werden musste. Ziel war es für die 17-Jährige zunächst, unter 25 Mitstreiterinnen möglichst einen Platz unter den besten Acht zu erreichen, um sich für das eine Stunde später stattfindende Finale zu qualifizieren. Nachdem sich Helmrich in der ersten Rennhälfte im Bereich zwischen Platz zehn und 15 bewegt hatte, kämpfte sie sich in der zweiten Runde bis auf den sechsten Rang in der Zeit von 2:54 Minuten vor. Im Finale war sie in mehrere Positionskämpfe verstrickt, so dass ihr gegen Ende ein wenig die Kräfte ausgingen. Trotzdem erreichte sie nach großem Kampf im Finale erneut Rang sechs in exakt der gleichen Zeit, die sie schon im Vorlauf erreicht hatte.