Leichtathtletik Talente des TK Grevenbroich machen Crosstitel unter sich aus

Bereits am Vortag waren TK-Leichtathleten beim Hallensportfest der LAV Bayer Uerdingen an den Start gegangen. Lilli Schlößer bewies ihre derzeitige gute Verfassung mit ihrem Sieg über 60 Meter in 7,84 Sekunden. Mit dieser Zeit war sie an diesem Tag die schnellste Sprinterin unter dem Hallendach. Ebenfalls erste Plätze gab es bei der W15 für Lily Ende in 8,18 Sekunden und in der M13 für Phillip Werres in 7,93 Sekunden. Bereits in sehr guter Verfassung präsentierte sich auch Greta Schmidt, die mit beachtlichen 5,55 Metern im Weitsprung aufhorchen ließ.