Leichtathletik Talente des TK Grevenbroich glänzen mit guten Resultaten

Erste Plätz gab es in Mönchengladbach durch Emma Rohde (W11) über 50 Meter in 7,77 Sekunden, durch Nander Kröckert (M13) über 75 Meter in 10,09 Sekunden und durch Lilli Schlößer (U18) über 100 Meter in 12,32 Sekunden. Das Trio sicherte sich auch jeweils eine Silbermedaille: Emma Rohde mit 3,78 Metern im Weitsprung, Nander Kröckert ebenfalls im Weitsprung mit 4,70 Metern und Lilli Schlößer mit 25,74 Sekunden über 200 Meter. Weitere zweite Plätze holten über 200 Meter in 26,59 Sekunden Chenoa Kruppke-Hernandez in der Frauenklasse und Elias Müller bei der männlichen U18 in 24,80 Sekunden. Gleich zweimal Silber gab es für seinen jüngeren Bruder Gabriel, in der M12 in 10,89 Sekunden und über 75 Meter und im Weitsprung mit 4,30 Metern. Emily Zorn (W15) kam über 100 Meter in 13,03 Sekunden auf Platz zwei. Dritte Plätze gab es für Jonas Bongartz (W13) mit 4,70 Metern im Weitsprung, Josie Buchwald (W14) in 13,48 Sekunden über 100 Meter, Lilly Ende (U18) in 12,77 Sekunden über 100 Meter und in 26,33 Sekunden über 200 Meter, Leni Kaup (W14) in 13,02 Sekunden über 80 Meter Hürden, Amalia Sciara (W10) in 8,24 Sekunden über 50 Meter, Isabel Seibert (U18) mit 5,03 Metern im Weitsprung und Jan Ungeheuer (M15) in 11,94 Sekunden über 100 Meter.