Jugendtennis Talente des TC BW Neuss beherrschen die Konkurrenz

Der 4:2-Erfolg im letzten Saisonspiel gegen den THC Uhlenhorst Mülheim war der siebte Sieg in sieben Spielen gegen die die starke Konkurrenz am Niederrhein. In der Aufstellung Patrick Michalski, Jou Gnjidic, Jonas Steurer und Ben Steinhöfel an Position vier überzeugte das Team gegen Mülheim erneut. Nur Jou Gnjidic musste seinem Gegner nach einem 10:12 im Match-Tiebreak gratulieren. Das Doppel Gnjidic/Michalski unterlag glatt, während Steurer/Steinhöfel in drei Sätzen gewannen. In den anderen Gruppenspielen wurden zum Teil auch Julian Hanfmann und Marc Müller eingesetzt. In der gesamten Saison dominierte das Neusser Team und kam fast durchweg zu überlegenen Siegen. Unter anderem wurde der hochgehandelte TC Kaiserswerth mit 5:1 deklassiert.