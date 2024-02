Leichtathletik Talente aus Grevenbroich sichern sich in Düsseldorf drei LVN-Titel

Die ersten Plätze holten Jan Ungeheuer mit neuer persönlicher Bestleistung von 1,87 Metern im Hochsprung, Wanda Schmidt ebenfalls mit neuer Bestleistung von 5,37 Metern im Weitsprung sowie die weibliche 4x200-Meter-Staffel mit Emily Zorn, Wanda Schmidt, Sina Schüller und Leni Kaup in 1:49,20 Minuten. Die gute Form der jungen TK-Aktiven bewies auch Emily Zorn, die mit neuer Bestzeit von 7,93 Sekunden im 60-Meter-Finale nur zwei Hundertstel zum Titel fehlten. Noch knapper war die Entscheidung beim Kugelstoßen: Lediglich durch den besseren zweiten Versuch konnte sich Emma Wall (Bayer Uerdingen) den Titel vor Wanda Schmidt sichern. Die von beiden erzielten 11,22 Meter bedeuteten für Wanda Schmidt neben der Silbermedaille auch noch eine neue Bestleistung. Phillip Werres konnte sich im 60-Meter-Finale um 22 Hundertstel verbessern und in 7,68 Sekunden Rang drei und die Bronzemedaille sichern. Ein zweites Mal Bronze gab es für ihn in der 4x200-Meter-Staffel in 1:43,31 Minuten. Gemeinsam mit Jan Ungeheuer, Nander Kröckert und Wim von Gehlen musste das TK-Quartett lediglich den Staffeln von Eintracht Duisburg und Bayer Leverkusen den Vortritt lassen.