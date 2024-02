Leichtathletik Talente aus Dormagen und Grevenbroich holen viele Medaillen

Die TSV-Trainerinnen Daniela Schneider und Kathrin Nosbüsch sahen in Düsseldorf „viele tolle Leistungen, auch außerhalb der Top-8-Platzierungen in teils riesigen Starterfeldern. Gerade die Athletinnen der jüngeren Jahrgänge konnten viele wertvolle Wettkampferfahrungen sammeln.“ Einen Doppelsieg feierte Lena Hartstein. Die W13-Athletin gewann die 800 Meter in 2:41,03 Minuten und durfte auch mit der Staffel der LAV Bayer Uerdingen/Dormagen über die Goldmedaille jubeln. Über die viermal eine halbe Runde lange Distanz setzte sich Hartstein zusammen mit Teamkollegin Merle Haas sowie Evelyn Domnina und Mina Öztas in 55,71 Sekunden durch. Ebenfalls aufs Treppchen schaffte es Moritz Schielke im Kugelstoßen, der in der M13 mit 8,36 Metern eine persönliche Bestleistung aufstellte und den zweiten Platz belegte. In Chemnitz waren die TSV-Sprinter Lilly Hoffmeister und Ben Aschhoff über die 60 Meter Hürden am Start, wobei Aschhoff mit seinem vierten Platz im A-Finale ansteigende Form zeigte und in 8,26 Sekunden nur eine Hundertstel unter seiner persönlichen Bestzeit blieb. Hoffmeister gewann das B-Finale in 8,42 Sekunden, mit der Zeit hätte sie im A-Finale den vierten Platz belegt. Für die Dormagenerin folgt nun eine laut TSV-Coach Peter Kurowski „verdiente Wettkampfpause“, um vor den Deutschen Meisterschaften in Leipzig am 17. und 18. Februar neue Kräfte zu sammeln.