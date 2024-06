Säbelfechten Talente aus Dormagen sammeln bei EM wichtige Erfahrung

Bester deutscher Starter im Einzel war Leon Kuzmin (TSV Bayer Dormagen), der mit dem 18. Platz den Sprung unter die Top 20 schaffte. Kuzmin focht eine starke Vorrunde und sicherte sich damit ein Freilos in der Runde der besten 64. In seinem ersten K.o.-Gefecht musste der Dormagener sich dann allerdings gleich Alexandru Zmau aus Rumänien mit 9:15 geschlagen geben. Eric Seefeld gewann sein erstes Gefecht in der Runde der besten 64 mit 15:7 gegen Alexander Lazar aus Österreich, musste dann aber ebenfalls im 32er-Tableau die Segel streichen (14:15 gegen Marco Mastrullo aus Italien) und beendete die Europameisterschaften auf Platz 23. In Philipp Methner erreichte ein dritter Dormagener die Runde der besten 32, in der auch er ausschied und sich auf Platz 31 einreihte. Jarl Kürbis, der vierte Dormagener, der in Antalya an den Start ging, wurde 37.