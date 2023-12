Tischtennis Talent von der TG Neuss holt zwei Landesmeister-Titel

Ruoqi Wei setzte dann im Doppel aber noch einen drauf. Zusammen mit ihrer Partnerin Rhea Zhu Chen von Borussia Düsseldorf gewann sie auch in diesem Wettbewerb den Titel. Im Endspiel gewann das Duo gegen Medeea Grozav-Marcu und Angelina Wulf. Zuletzt hatten die Wei-Schwestern auch auf internationaler Bühne für Furore gesorgt, als sie für Deutschland in Frankreich, Belgien und Tschechien im Einsatz waren. Mit dem Erfolg bei den Landesmeisterschaften in Düsseldorf hat sich Ruoqi Wei für die Deutschen Meisterschaften im Juni in Erfurt qualifiziert, wo sie dann sowohl bei den U15 als auch bei den U19-Mädchen am Start sein wird. „Wir sind alle sehr glücklich über diese Erfolge und sehen unsere täglichen Bemühungen im Tischtennis mit beiden Kindern bestätigt“, sagte Vater Ran Wei, der seine beiden Töchter auch als Trainer betreut.